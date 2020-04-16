Среди зараженных коронавирусом на Львовщине есть нацгвардейцы
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько в комментарии Радио Свобода.
"Есть случаи заболевания в воинской части, но они контролируемы. То есть, контактировавшие лица - изолированы. Воинская часть находится под наблюдением военных медиков и наших. Сегодня любой может заболеть. Все вопросы режимности объектов соблюдены, и контактные лица установлены и находятся на самоизоляции", - отметил Васька.
Сколько именно нацгвардейцев с подтвержденным диагнозом, чиновник не уточнил. Неизвестно также, закрыта ли военная часть, в которой заболели нацгвардейцы, на карантин.
Всего в Львовской области создано восемь мест для обсервации на 2 тысячи человек. На сегодняшний день в поселке Немиров, по информации Львовской областной администрации, находятся семь человек, вернувшихся из-за рубежа.
УГКЦ отдала Патриарший дом во Львове для нужд медиков. Сейчас там в обсервации находится 11 медработников 8-й городской больницы.
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- По состоянию на 16 апреля во Львовской области восемь человек умерли от коронавируса.
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