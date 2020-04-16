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Espreso.tvОбществоСербская православная церковь призывает верующих на Пасху молиться дома

Сербская православная церковь призывает верующих на Пасху молиться дома


фото: reuters
Сербская православная церковь отказалась от традиционного празднования Пасхи и призвали верующих в этом году "помолиться Богу в своем доме, в домашней церкви"

Сербская церковь известна своей беспрецедентной преданностью православной вере, но это не помешало ей действовать адекватно, - прокомментировала это решение руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

Она напомнила, что накануне власти Сербии анонсировали введение рекордного - 84-часового! - комендантского часа на все Пасхальные праздники. Церковь пыталась договориться о смягчении мер, но потом согласилась. "В конце концов, в СПЦ понимают - если верующие, не дай Бог, заболеют после посещения службы, это будет выглядеть плохо с любой точки зрения, но, в частности, это еще и не добавит церкви авторитета, - уверена Ищенко. - Так же запрещены службы в церквях в Черногории, Греции ... А это тоже очень преданные православной вере страны ".

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"Украина, где предстоятель одной из православных церквей зовет людей собираться на пасхальные богослужения, несмотря на карантин, на этом фоне выглядит, к сожалению, как островок средневековья в Европе", - отметила эксперт.

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