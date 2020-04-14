Правительство Греции просит прокуратуру разобраться со священниками, которые нарушили карантин
Об этом сообщает Ekathimerini.
«Правительство попросило прокурора выдвинуть обвинения против двух священников, которые причастили верующих, несмотря на запрет посещения церквей в связи с карантином», - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из священников в окрестностях Афин тайно давал причастие через заднюю дверь храма (его сфотографировали с соседнего здания). Второе нарушение произошло на острове Корфу.
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В понедельник стало известно, что прокурор Корфу Дионис Ламбридис выдвинул обвинения против местного епископа, мэра города Корфу, главы муниципального совета, а также священнослужителей и верующих, которые принимали участие в службе в субботу, несмотря на ограничения, установленные как правительством, так и Священным синодом.
Ранее суд подтвердил законность решения правительства Греции о закрытии церквей. Согласно ему, во время Пасхальных праздников богослужения будут разрешены, но только за закрытыми дверями с параллельной трансляцией.
Как сообщалось, по состоянию на понедельник в Греции подтверждено 2114 случаев Covid-19, в том числе 98 летальных. В то же время вылечились 269 человек.
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