Правительство Греции просит прокуратуру разобраться со священниками, которые нарушили карантин

14 апреля, 2020, 10:29

Правительство Греции обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить дело против двух священников, которые тайно причащали прихожан, несмотря на запрет посещать церкви

Об этом сообщает Ekathimerini.

«Правительство попросило прокурора выдвинуть обвинения против двух священников, которые причастили верующих, несмотря на запрет посещения церквей в связи с карантином», - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из священников в окрестностях Афин тайно давал причастие через заднюю дверь храма (его сфотографировали с соседнего здания). Второе нарушение произошло на острове Корфу.

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В понедельник стало известно, что прокурор Корфу Дионис Ламбридис выдвинул обвинения против местного епископа, мэра города Корфу, главы муниципального совета, а также священнослужителей и верующих, которые принимали участие в службе в субботу, несмотря на ограничения, установленные как правительством, так и Священным синодом.

Ранее суд подтвердил законность решения правительства Греции о закрытии церквей. Согласно ему, во время Пасхальных праздников богослужения будут разрешены, но только за закрытыми дверями с параллельной трансляцией.

Как сообщалось, по состоянию на понедельник в Греции подтверждено 2114 случаев Covid-19, в том числе 98 летальных. В то же время вылечились 269 человек.