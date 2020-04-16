Россия испытывает ракету, способную сбивать спутники - США

16 апреля, 2020, 11:27

Россия проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая способна сбивать спутники на низкой околоземной орбите

Об этом сообщается на сайте Космического командования ВВС США.

"Испытание Россией DA-ASAT (direct-ascent anti-satellite weapon) показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальные, серьезные и растут. Соединенные Штаты готовы и обязаны сдерживать агрессию и защищать нации, наших союзников и интересы США от враждебных действий в космосе", - заявил глава Космического командования ВВС США Джон Рэймонд.

Читайте также: Пентагон испытал гиперзвуковую ракету

Отмечается, что данное испытание проводится после маневров российских спутников в феврале, обозначенных как "Космос-2542" и "Космос-2543". Тогда в США утверждали, что они проводили опасные маневры вблизи американского спутника.

"Этот тест является еще одним подтверждением лицемерной пропаганды Россией предложений по контролю над вооружением космического пространства, призванных ограничивать возможности США, но однозначно не имея намерения останавливать свои программы по вооружению контрпространства", - сказал Реймонд.