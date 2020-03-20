Пентагон испытал гиперзвуковую ракету

20 марта, 2020, 18:03

Министерство обороны США объявило об успешном проведении испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты на территории Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайских островах

В Пентагоне сообщили, что ракета C-HGB поразила условную цель с гиперзвуковой скоростью, более чем в пять раз превышает скорость звука. Оружие имеет высокую маневренность и работает на различных высотах.

"Сегодня мы проверили нашу конструкцию и теперь готовы перейти к следующему этапу", - заявил вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф.

Испытания гиперзвукового аппарата провели 19 марта в ходе эксперимента, начатого с базы Pacific Missile Range Facility на Кауаи, Гавайи.

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Испытания провели после первого совместного эксперимента армии и флота США в октябре 2017 года, когда испытана ракета разогналась в направлении цели с гиперзвуковой скоростью.