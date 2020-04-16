Россия испытывает ракету, способную сбивать спутники, - США

16 апреля, 2020, 10:16

Россия осуществляет испытания противоспутниковой ракеты прямого подъема

Об этом заявило Космическое командование Военно-воздушных сил США.

"Российское испытания противоспутникового ракеты - это еще один пример того, что угрозы для американских и союзных космических систем являются реальными, серьезными и растущими", - сказал начальник космических операций США генерал Джон В. "Джей" Реймонд.

По данным США, российская ракетная система способна уничтожать спутники на низкой орбите Земли (160-2000 км).

Ранее российские спутники COSMOS 2542 и COSMOS 2543 с признаками космического оружия совершили маневры вблизи спутника США, что было расценено как опасная и безответственная действие.

"Эти испытания являются дополнительным доказательством российского лицемерия в предложениях по контролю космического вооружения, призванных ограничивать возможности США одновременно без намерений останавливать собственные программы вооружения", - сказал генерал Реймонд.

Начальник космических операций США подчеркнул, что сейчас все страны с космическими программами должны создавать безопасные условия для космической деятельности.

"Космос является критическим для всех народов и нашего образа жизни. Требования к космическим системам действуют в кризисное время, когда глобальная логистика, транспорт и связь являются ключевыми для победы пандемии COVID-19. Общие интересы и ответственность всех стран, действующих в космосе - создавать безопасные, стабильные и оперативно устойчивые условия для космической деятельности, включая коммерческую, гражданскую и национальную безопасность ", - подытожил генерал Реймонд.