Россия испытывает ракету, способную сбивать спутники, - США
Об этом заявило Космическое командование Военно-воздушных сил США.
"Российское испытания противоспутникового ракеты - это еще один пример того, что угрозы для американских и союзных космических систем являются реальными, серьезными и растущими", - сказал начальник космических операций США генерал Джон В. "Джей" Реймонд.
По данным США, российская ракетная система способна уничтожать спутники на низкой орбите Земли (160-2000 км).
Ранее российские спутники COSMOS 2542 и COSMOS 2543 с признаками космического оружия совершили маневры вблизи спутника США, что было расценено как опасная и безответственная действие.
"Эти испытания являются дополнительным доказательством российского лицемерия в предложениях по контролю космического вооружения, призванных ограничивать возможности США одновременно без намерений останавливать собственные программы вооружения", - сказал генерал Реймонд.
Начальник космических операций США подчеркнул, что сейчас все страны с космическими программами должны создавать безопасные условия для космической деятельности.
"Космос является критическим для всех народов и нашего образа жизни. Требования к космическим системам действуют в кризисное время, когда глобальная логистика, транспорт и связь являются ключевыми для победы пандемии COVID-19. Общие интересы и ответственность всех стран, действующих в космосе - создавать безопасные, стабильные и оперативно устойчивые условия для космической деятельности, включая коммерческую, гражданскую и национальную безопасность ", - подытожил генерал Реймонд.
- Напомним, ранее разведка США сообщила, что может создать ядерную ракету неограниченной дальности до 2025 года.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-