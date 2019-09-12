Россия может создать ракету неограниченной дальности до 2025 года, - разведка США
Об этом сообщает CNBC.
"Несмотря на ряд неудачных испытаний, российская ядерная ракета с так называемой неограниченной дальностью будет готова к войне в течение следующих шести лет, в несколько более быстрые сроки, чем сообщалось ранее", - говорится в сообщении.
Американские разведчики пришли к такому мнению, учитывая то, что Россия осуществляет испытания нового оружия, хотя до сих пор все они были неудачными. В том числе речь идет о взрыве в Архангельской области, когда погибли 5 российских ученых.
"Буревестник", также известный как "Skyfall", прошел испытания один раз в начале этого года, а до этого оружие тестировали четыре раза с ноября 2017 по февраль 2018 года. Каждое испытание было неудачным.
В разведке США говорят, что самый длинный полет "Буревестника" длился всего 2 минуты, а самый короткий запуск - всего 4 секунды. Все испытания, очевидно, свидетельствуют, что ядерное "сердце" крылатой ракеты не срабатывает. Именно поэтому оружие не может достичь той цели, к которой стремится Путин.
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