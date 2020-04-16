Разработчики украинского електробайка Delfast Bikes привлекли 3 млн на разработку грузового варианта
Об этом компания сообщила на своем сайте.
Известно, что грант предусмотрен в рамках программы "Конкурентоспособная экономика Украины".
По словам создателей электровелосипеда, разработка Delfast Trike уже началась. Транспортное средство будет иметь три колеса и будет актуальным не только для курьеров и служб доставки.
Планируется, что модель будет иметь грузовую платформу, которую можно использовать для коробок, также ее можно превратить в витрину для продажи уличных товаров, например, мороженого или кофе. Кроме того, велосипед можно использовать для рекламной деятельности или как туристическое транспортное средство.
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Напомним, впервые о стартапе Delfast Bikes стало известно, когда авторы проекта выложили байк на популярной краудфандинговой платформе Kickstarter и собрали за 20 часов $50 тыс.
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Свою кампанию на сайте электробайк Delfast завершил в начале ноября с результатом $165,8 тыс., что в три раза больше установленной цели.
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В январе украинский электробайк попал в Книгу рекордов Гиннесса .
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