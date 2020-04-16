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Espreso.tvОбществоРазработчики украинского електробайка Delfast Bikes привлекли 3 млн на разработку грузового варианта

Разработчики украинского електробайка Delfast Bikes привлекли 3 млн на разработку грузового варианта


фото: amazon
Украинский стартап Delfast Bikes получил от USAID грант в размере более 3 млн грн для разработки и производства электробайка Delfast Trike с повышенной грузоподъемностью

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Известно, что грант предусмотрен в рамках программы "Конкурентоспособная экономика Украины".

По словам создателей электровелосипеда, разработка Delfast Trike уже началась. Транспортное средство будет иметь три колеса и будет актуальным не только для курьеров и служб доставки.

Планируется, что модель будет иметь грузовую платформу, которую можно использовать для коробок, также ее можно превратить в витрину для продажи уличных товаров, например, мороженого или кофе. Кроме того, велосипед можно использовать для рекламной деятельности или как туристическое транспортное средство.

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