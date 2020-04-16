Разработчики украинского електробайка Delfast Bikes привлекли 3 млн на разработку грузового варианта

16 апреля, 2020, 13:43

Украинский стартап Delfast Bikes получил от USAID грант в размере более 3 млн грн для разработки и производства электробайка Delfast Trike с повышенной грузоподъемностью

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Известно, что грант предусмотрен в рамках программы "Конкурентоспособная экономика Украины".

По словам создателей электровелосипеда, разработка Delfast Trike уже началась. Транспортное средство будет иметь три колеса и будет актуальным не только для курьеров и служб доставки.

Планируется, что модель будет иметь грузовую платформу, которую можно использовать для коробок, также ее можно превратить в витрину для продажи уличных товаров, например, мороженого или кофе. Кроме того, велосипед можно использовать для рекламной деятельности или как туристическое транспортное средство.

Напомним, впервые о стартапе Delfast Bikes стало известно, когда авторы проекта выложили байк на популярной краудфандинговой платформе Kickstarter и собрали за 20 часов $50 тыс.

Свою кампанию на сайте электробайк Delfast завершил в начале ноября с результатом $165,8 тыс., что в три раза больше установленной цели.

В январе украинский электробайк попал в Книгу рекордов Гиннесса .