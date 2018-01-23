Украинский электробайк попал в Книгу рекордов Гиннеса

23 января, 2018, 19:25

Украинский электробайк проехал более 360 км на одном заряде батареи и установил новый мировой рекорд

Об этом сообщается на странице Книги рекордов Гиннеса.

12 октября украинский стартап Delfast bikes побил рекорд Гиннеса. Их электрический велосипед проехал самую большую в мире расстояние без подзарядки. Энергии байку хватило более чем на 367 км.

Сообщается, что рекорд был установлен на Киевском велотреке.

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Производители электробайка Delfast Prime model заявляют, что он способен проехать рекордные 380 км на одном заряде со средней скоростью 45 км/ч или максимальной 55 км/час. Модельный ряд компании расширили моделями Top, который можно разогнать до 80 км/ч, и Lite - с облегченной рамой и относительно низкой ценой.