Правительство Португалии продлило чрезвычайное положение до 2 мая
16 апреля, 2020, 20:36
Правительство Португалии продлил чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса еще на две недели. Специальные ограничения будут действовать до 2 мая
Об этом сообщает Sentinel & Enterprise.
Отмечается, что в Португалии из-за пандемии коронавируса продлили чрезвычайное положение еще на две недели. Специальные ограничения будут действовать до 2 мая.
Однако, чиновники предложили ослабить ограничения в следующем месяце. В законопроекте говорится, что "в зависимости от того, как будет развиваться пандемия и с учетом опыта других европейских стран", в мае возможно частичное открытие компаний и учреждений.
- Напомним, 19 марта президент Португалии Марсело Ребель де Соуза объявил чрезвычайное положение для борьбы с пандемией коронавируса. Сначала режим чрезвычайного положения был введен до 2 апреля, но затем его продлили.
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