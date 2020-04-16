Пожары в Зоне отчуждения: ГСЧС локализует очаги в четырех лесничествах

16 апреля, 2020, 18:21

По состоянию на 17:00 16 апреля сводный отряд ГСЧС действует в 4 лесничествах: Корогодском, Дитяткивском, Паришивском и Денисовицком

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС подтвердили информацию о возобновлении пожаров в зоне отчуждения и заверили, что угроз нет.

"В результате шквалистых порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки и появились новых три очага тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера", - отметили спасатели.

"Угрозы для критических объектов, таких как "Укрытие", "Вектор" и другим нет", - добавили в службе.

К тушению привлечены более 1 100 человек и 120 ед. техники, из них от ГСЧС почти 1 тыс. человек и 100 ед. техники, в том числе 2 вертолета.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль - 0,023 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.)

Напомним, ранее стало известно, что в результате бури в Чернобыльской зоне возобновился пожар.

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