Нидерландский клуб угрожает "Динамо" из-за задолженности

16 апреля, 2020, 17:17

В нидерландском клубе "Виллем II" заявили, что "Динамо" задолжало часть денег за испанского форварда Франа Соля

Об этом сообщает bd.nl.

По словам директора "Виллем II" Мартина ван Гила, клуб рассчитывает преодолеть финансовый кризис, благодаря деньгам полученным от должников по трансферам. Среди них есть и киевское "Динамо", которое еще не рассчиталось за переход испанского форварда Франа Соля.

В должниках "Виллем II" также "Барселона", которая должна заплатить платеж солидарности за трансфер Фрэнки де Йонга, перешедшего в испанский клуб из нидерландского "Аякса".

Ван Гил надеется, что должники своевременно погасят свои задолженности, в противном случае "Виллем II" угрожает пожаловаться в ФИФА.

Фран Соль перешел в "Динамо" в январе 2019 года за 6 млн евро. В нынешнем сезоне форвард сыграл за киевский клуб 14 матчей забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, 16 апреля стало известно, что форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов может стать футболистом киевского "Динамо".

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