Нидерландский клуб угрожает "Динамо" из-за задолженности
Об этом сообщает bd.nl.
По словам директора "Виллем II" Мартина ван Гила, клуб рассчитывает преодолеть финансовый кризис, благодаря деньгам полученным от должников по трансферам. Среди них есть и киевское "Динамо", которое еще не рассчиталось за переход испанского форварда Франа Соля.
В должниках "Виллем II" также "Барселона", которая должна заплатить платеж солидарности за трансфер Фрэнки де Йонга, перешедшего в испанский клуб из нидерландского "Аякса".
Ван Гил надеется, что должники своевременно погасят свои задолженности, в противном случае "Виллем II" угрожает пожаловаться в ФИФА.
Фран Соль перешел в "Динамо" в январе 2019 года за 6 млн евро. В нынешнем сезоне форвард сыграл за киевский клуб 14 матчей забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
- Напомним, 16 апреля стало известно, что форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов может стать футболистом киевского "Динамо".
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