Нафтогаз открыл станцию зарядки электромобилей и планирует развернуть всеукраинскую сеть

16 апреля, 2020, 12:17

В случае успеха электрозаправки в Киеве на Кловском спуске компания планирует развить всеукраинскую сеть

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Мы установили нашу первую собственную электрозарядную станцию. Местонахождение: Киев, Кловский спуск 9/1", - сообщает пресс-служба компании.

Стоимость зарядки составит 4,5 гривни за киловатт-час, а максимальная продолжительность не превысит 2,5 часа.

В Нафтогазе отметили, что зарядка найдется для всех видов электрокаров, популярных в Украине.

"Это первый шаг. Если проект будет успешным, мы готовы увеличивать инвестиции в инфраструктуру электрозаправок по всей стране, чтобы совершать путешествия граждан экологическими. Общий запланированный бюджет Нафтогаза в 2020 году на экологические программы составляет почти 400 млн грн", - отметили в компании.

Напомним, в 2019 году рынок электрокаров в Украине вырос на 40%

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