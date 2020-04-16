Нафтогаз открыл станцию зарядки электромобилей и планирует развернуть всеукраинскую сеть
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Мы установили нашу первую собственную электрозарядную станцию. Местонахождение: Киев, Кловский спуск 9/1", - сообщает пресс-служба компании.
Стоимость зарядки составит 4,5 гривни за киловатт-час, а максимальная продолжительность не превысит 2,5 часа.
В Нафтогазе отметили, что зарядка найдется для всех видов электрокаров, популярных в Украине.
"Это первый шаг. Если проект будет успешным, мы готовы увеличивать инвестиции в инфраструктуру электрозаправок по всей стране, чтобы совершать путешествия граждан экологическими. Общий запланированный бюджет Нафтогаза в 2020 году на экологические программы составляет почти 400 млн грн", - отметили в компании.
- Напомним, в 2019 году рынок электрокаров в Украине вырос на 40%
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