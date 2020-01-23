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Espreso.tvОбществоЗа год рынок электрокаров в Украине вырос на 40% - федерация

За год рынок электрокаров в Украине вырос на 40% - федерация

В 2019 году в Украине зарегистрировали 7700 электромобилей - это на 39% больше, чем в 2018 году

Об этом сообщает пресс-служба Федерации работодателей автомобильной отрасли.

Отмечается, что в четвертом квартале 2019 года регистраций было на 5% меньше, чем в предыдущем квартале.

Среди брендов на первом месте остается Nissan, который охватывает 43% рынка.

На втором месте Tesla, которая занимает 15% рынка - это почти вдвое больше, чем в 2018 году.

Завершает топ-3 Renault с долей рынка 10%.

Также в топ-5 Volkswagen и BMW с показателями 5% и 4% соответственно.

При подсчете учитывались только первичные и вторичные регистрации авто, а также привезенные из-за границы. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

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