За год рынок электрокаров в Украине вырос на 40% - федерация
23 января, 2020, 16:16
В 2019 году в Украине зарегистрировали 7700 электромобилей - это на 39% больше, чем в 2018 году
Об этом сообщает пресс-служба Федерации работодателей автомобильной отрасли.
Отмечается, что в четвертом квартале 2019 года регистраций было на 5% меньше, чем в предыдущем квартале.
Среди брендов на первом месте остается Nissan, который охватывает 43% рынка.
На втором месте Tesla, которая занимает 15% рынка - это почти вдвое больше, чем в 2018 году.
Завершает топ-3 Renault с долей рынка 10%.
Также в топ-5 Volkswagen и BMW с показателями 5% и 4% соответственно.
При подсчете учитывались только первичные и вторичные регистрации авто, а также привезенные из-за границы. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.
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