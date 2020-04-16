Во Львове умерла женщина с COVID-19, - городской совет
Об этом сообщили в штабе по борьбе с распространением вируса городского совета.
Умерла 52-летняя женщина, у которой была двусторонняя пневмония.
"7-я смерть от коронавируса в Львовской области - львовянка, 1968 года. У женщины была двусторонняя пневмония. Известно, что она была переведена из 1-й городской клинической больницы после положительного результата ПЦР на наличие коронавируса", - сообщили в штабе .
Также сообщили, что по состоянию на 8 утра 16 апреля во Львовской области подтверждено 166 случаев инфицирования коронавируса, из них 7 - летальные, 6 пациентов выздоровели. За минувшие сутки выявлено 14 новых заражений COVID-19.
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