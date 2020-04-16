Во Львове умерла женщина с COVID-19, - городской совет

16 апреля, 2020, 09:19

Во Львове и области подтвердили седьмую смерть от коронавируса

Об этом сообщили в штабе по борьбе с распространением вируса городского совета.

Умерла 52-летняя женщина, у которой была двусторонняя пневмония.

"7-я смерть от коронавируса в Львовской области - львовянка, 1968 года. У женщины была двусторонняя пневмония. Известно, что она была переведена из 1-й городской клинической больницы после положительного результата ПЦР на наличие коронавируса", - сообщили в штабе .

Также сообщили, что по состоянию на 8 утра 16 апреля во Львовской области подтверждено 166 случаев инфицирования коронавируса, из них 7 - летальные, 6 пациентов выздоровели. За минувшие сутки выявлено 14 новых заражений COVID-19.