Монастырь УПЦ МП в Киеве могут закрыть на карантин, - Кличко

16 апреля, 2020, 14:12

Ионинский монастырь в Киеве могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

"Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин, - заявил Кличко.

Троицкий Ионинский монастырь - православный мужской монастырь УПЦ Московского патриархата.