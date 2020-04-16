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Espreso.tvОбществоМонастырь УПЦ МП в Киеве могут закрыть на карантин, - Кличко

Монастырь УПЦ МП в Киеве могут закрыть на карантин, - Кличко


фото: klichko.org
Ионинский монастырь в Киеве могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

"Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин, - заявил Кличко.

Троицкий Ионинский монастырь - православный мужской монастырь УПЦ Московского патриархата.

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