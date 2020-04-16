Монастырь УПЦ МП в Киеве могут закрыть на карантин, - Кличко
16 апреля, 2020, 14:12
Ионинский монастырь в Киеве могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.
"Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин, - заявил Кличко.
Троицкий Ионинский монастырь - православный мужской монастырь УПЦ Московского патриархата.
- По состоянию на 16 апреля в столице 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
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