Между "ДНР" и Украиной начался обмен пленными, - ОП
16 апреля, 2020, 09:28
Офис президента Украины подтвердил, что между Украиной и боевиками так называемой "ДНР" начался обмен пленными
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