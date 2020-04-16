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Espreso.tvОбществоМежду "ДНР" и Украиной начался обмен пленными, - ОП

Между "ДНР" и Украиной начался обмен пленными, - ОП

Офис президента Украины подтвердил, что между Украиной и боевиками так называемой "ДНР" начался обмен пленными

Об этом сообщил Офис президнента.

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