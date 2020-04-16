Коронавирус в Бельгии: более 400 погибших за сутки
Об этом сообщает Федеральная государственная служба здравоохранения страны.
За прошедшие сутки в Бельгии зарегистрировали 1 236 новых случаев заражения и 417 летальных случаев - 127 человек умерли в больнице и 289 - в центрах интернатного типа.
Днем ранее в Бельгии от коронавируса умерли 283 человека.
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В ближайшие дни ожидается увеличение количества как зараженных, так и умерших, поскольку медики организовали тестирование в домах престарелых, где подобное ранее не проводилось.
В то же время в Минздраве страны указывают на медленное улучшение ситуации с учетом уменьшения количества госпитализированных. Так, за минувшие сутки с коронавирусной болезнью госпитализировали 310 человек, а 455 пациентов были выписаны.
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