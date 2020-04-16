Джошуа вызвал Фьюри на бой за титул абсолютного чемпиона мира

16 апреля, 2020, 13:10

Британский тяжеловес Джошуа вызвал соотечественника Тайсона Фьюри на бой за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Sky Sports .

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа призвал обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри провести объединительный бой.

"Тайсон, выходи драться со мной. Если ты действительно хочешь называть себя номером один, то иди со мной в ринг. Давай устроим этот бой. Мне принадлежат все остальные титулы, так что наш поединок имеет смысл. Я объединенный чемпион в супертяжелом весе, а Фьюри владеет титулом WBC. Ради чего нужен наш с ним бой? чтобы в хэвивейте появился единственный доминатор, который станет абсолютным чемпионом, объединив все пояса. Для того чтобы доказать, что я первый номер, мне, конечно, надо подраться с Фьюри. А он должен драться со мной ", - сказал Джошуа.

По словам британца, он готов отказаться от поединка с болгарином Кубратом Пулевым, а Фьюри он призвал не проводить третий бой с Деонтеем Уайлдером.

"Было бы замечательно сказать Пулеву: "Я считаю, что сейчас тебе лучше подождать". А Уайлдеру надо сообщить: "У нас есть более важный бой. Наслаждайся своим алабамским цыпленком, пока мы будем шуметь в Великобритании. Наш поединок должен состояться, поскольку больше не будет такого момента, как сейчас", - убежден Джошуа.