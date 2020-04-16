На войну нельзя идти с единственным оружием в арсенале: Джошуа назвал причины поражения Уайлдера от Фьюри
Об этом сообщает Sky Sports .
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) британец Энтони Джошуа заявил, что американец Деонтей Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри из Великобритании из-за того, что не смог ничего предложить сопернику, кроме коронного удара правой.
"Я знал, что, когда Уайлдер поднимется на топ-уровень, ему будет сложно там удержаться. Ведь мы говорим о разных вещах: подняться и удержаться там. Когда Уайлдер наносил свои удары, он побеждал. Но я всегда говорю, что, отправляясь на войну, нельзя идти с единственным оружием в арсенале. А у него было одно оружие - его правая рука. Только его лишили этого - ничего не получилось. Фьюри уничтожил Уайлдера, использовав его слабости ", - сказал Джошуа.
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) состоялся 23 февраля, Фьюри победил техническим нокаутом, а Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.
- Напомним, 26 марта стало известно, что третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится 3 октября .
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