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Espreso.tvСпортНа войну нельзя идти с единственным оружием в арсенале: Джошуа назвал причины поражения Уайлдера от Фьюри

На войну нельзя идти с единственным оружием в арсенале: Джошуа назвал причины поражения Уайлдера от Фьюри


фото: Getty Images
Чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Джошуа заявил, что Деонтей Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри из-за своего ограниченного арсенала

Об этом сообщает Sky Sports .

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) британец Энтони Джошуа заявил, что американец Деонтей Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри из Великобритании из-за того, что не смог ничего предложить сопернику, кроме коронного удара правой.

"Я знал, что, когда Уайлдер поднимется на топ-уровень, ему будет сложно там удержаться. Ведь мы говорим о разных вещах: подняться и удержаться там. Когда Уайлдер наносил свои удары, он побеждал. Но я всегда говорю, что, отправляясь на войну, нельзя идти с единственным оружием в арсенале. А у него было одно оружие - его правая рука. Только его лишили этого - ничего не получилось. Фьюри уничтожил Уайлдера, использовав его слабости ", - сказал Джошуа.

Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) состоялся 23 февраля, Фьюри победил техническим нокаутом, а Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.

  • Напомним, 26 марта стало известно, что третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится 3 октября .

 

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