Несмотря на 3281 больного коронавирусом: В Беларуси не видят оснований останавливать футбольный чемпионат

15 апреля, 2020, 12:41

В Министерстве спорта Беларуси не видят оснований останавливать чемпионат страны по футболу, несмотря на пандемию коронавируса

Об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в эфире телеканала "Беларусь 5", сообщает Еспресо.TV.

По его словам, чемпионат Беларуси по футболу будет приостановлен, только если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится, но сейчас такой необходимости министр не видит.

"Сегодня у нас такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди с интересом смотрят по телевизору, болельщиков в стране много, люди любят вид спорта номер один. Поэтому нет оснований для того, чтобы мы закрыли сегодня чемпионат", - сказал Ковальчук.

Чемпионат Беларуси остается одним из немногих футбольных чемпионатов в Европе, который не приостановили, несмотря на пандемию коронавируса.

По данным Минздрава Беларуси по состоянию на 14 апреля в стране зафиксирован 3281 случай заболевания коронавирус, 33 человека умерли.

Напомним, 12 апреля гол экс-форварда сборной Украины Артема Милевского помог "Динамо" с Бреста победить "Ислочь" в чемпионате Беларуси по футболу.

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