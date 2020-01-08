"Ливерпуль" заключил рекордный спонсорский контракт

8 января, 2020, 12:43

"Ливерпуль" заключил новый спонсорский контракт с Nike, который превзошел рекордное для Англии соглашение "Манчестер Юнайтед" с Adidas

Об этом сообщает Daily Mail .

"Ливерпуль" будет зарабатывать по контракту с Nike 94 млн евро в год. Эта сумма является рекордной для Англии. Предыдущее достижение принадлежало "Манчестер Юнайтед", который получает от технического спонсора Adidas 88 млн евро за сезон.

Больше "Ливерпуля" зарабатывают только испанские "Барселона" (117 млн евро, Nike) и "Реал" (115 млн евро, Adidas).

Nike начнет сотрудничество с "Ливерпулем" с 1 июня 2020 года. Сейчас техническим спонсором клуба является компания New Balance, от которой клуб получает 53 млн евро в год. Осенью 2019 г. производитель экипировки хотел продлить контракт с клубом. В соглашении был пункт, который это предвидел, если компания предложит "Ливерпулю" лучше, чем у конкурентов, условия. New Balance был готов платить "Ливерпулю" столько же, как Nike, однако англичане отказались продолжать сотрудничество.