Южная Корея планирует выпустить препарат против коронавируса в 2021 году

14 апреля, 2020, 12:11

Южная Корея планирует провести клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом нового типа на основе выделенных антител в текущем году с тем, чтобы уже в 2021 году наладить его выпуск

Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap .

В комментарии изданию один из чиновников рассказал, что взятие можно большего числа образцов крови зараженных способствовать проведению клинических тестов на антитела в течение 2020 года. Вместе с тем, ученые изучают возможность использования плазмы крови пациентов, которые уже вылечились от коронавируса, для выделения антител.

Как заявил чиновник, в течение двух или трех месяцев данная процедура может быть применена на практике. В случае успеха препарат для борьбы с коронавируса может быть выпущен уже в следующем году, а вакцина станет доступна в конце 2021 или в 2022 году.

Ранее сообщалось, что исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител , которые способны нейтрализовать коронавирус.