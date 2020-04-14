Южная Корея планирует выпустить препарат против коронавируса в 2021 году
Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap .
В комментарии изданию один из чиновников рассказал, что взятие можно большего числа образцов крови зараженных способствовать проведению клинических тестов на антитела в течение 2020 года. Вместе с тем, ученые изучают возможность использования плазмы крови пациентов, которые уже вылечились от коронавируса, для выделения антител.
Как заявил чиновник, в течение двух или трех месяцев данная процедура может быть применена на практике. В случае успеха препарат для борьбы с коронавируса может быть выпущен уже в следующем году, а вакцина станет доступна в конце 2021 или в 2022 году.
Ранее сообщалось, что исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител , которые способны нейтрализовать коронавирус.
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