В Украине могут построить временные больницы, как в Китае, для лечения больных Covid-19 - Ляшко

15 апреля, 2020, 15:40

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут быть быстро построены медицинские учреждения с использованием китайского опыта для лечения больных коронавирусом, если в этом будет необходимость

Об этом Ляшко заявил в интервью Интерфакс-Украина .

"Этот вопрос рассматривается и оценивается. Думаю, в случае необходимости у нас реально будут построены такие госпитали по образцу китайского опыта", - сказал Ляшко.

Ляшко также отметил, что помещение выставочных центров, которые сейчас готовятся, предназначены для людей, у которых легкое течение болезни, но которые по разным причинам не смогут находиться по месту жительства.

По словам Ляшко, в Минздраве разработали новые требования для временных госпиталей, но сейчас в первую очередь рекомендуют заполнять медицинские учреждения, то есть те, где работают медицинские работники, в том числе санатории, профилактории. Такие объекты подходят для размещения больных средней тяжести.

Напомним, 30 марта координатор киевского волонтерского штаба борьбы с распространением коронавируса Игорь Лиски заявил, что в случае нехватки мест для больных коронавирусом власти Киева могут использовать Международный выставочный центр .

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