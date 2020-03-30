В Киеве могут использовать выставочный центр на "Левобережной" для размещения инфицированных коронавирусом

30 марта, 2020, 22:32

В случае нехватки мест для больных коронавирусом власти Киева могут использовать Международный выставочный центр

Об этом заявил координатор киевского волонтерского штаба борьбы с распространением коронавируса Игорь Лиски в интервью "Украинской правде".

"Однозначно есть на 7000 (мест) уже план - на Левобережной, в Выставочном центре", - сказал он, отвечая на вопрос о размещении больных.

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