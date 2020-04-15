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Espreso.tvОбществоВ Ровенской области зафиксировали еще 18 новых случаев заражения коронавирусом

В Ровенской области зафиксировали еще 18 новых случаев заражения коронавирусом


фото: reuters
В Ровенской области лабораторно подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщил глава Ровенской областной госадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

"По состоянию на утро 15 апреля на Ровенщине зафиксировано 18 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Он отметил, 11 случаев коронавируса зафиксировано в Киеве, 4 случая - в Радивиловском районе и по одному случаю в Ровенском районе (с. Городок), г. Здолбунов, с. Тышица Березновского района.

Всего в Ровенской области зарегистрировано 184 случая коронавируса, из которых 7 человек погибли. Выздоровели 8 человек. Кроме того, на проверке в лабораторном центре находится еще более 100 проб.

Утром МЗ сообщал о 173 случаях заражения коронавирусом в регионе.

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  • Напомним, в Ровенской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом.

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