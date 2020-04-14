На Ривненщине зафиксированы 24 новых случая заражения коронавирусом: среди них - трое чиновников

14 апреля, 2020, 22:57

В Ривненской области лабораторно подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом, среди них - восемь жителей Ривного

Об этом написал глава ОГА Виталий Коваль в Facebook.

"По состоянию на вечер 14 апреля на Ривненщине подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших восемь жителей Ривне. Вирус обнаружили у шести жителей Ривненского района, а именно сел Белая Криница, Квасилов, Рысвянка, Заря и Клевань, у двух из Костополя; трех - из поселка Сарны и одного из деревни Немовичи Сарненского района, одного из деревни Кисоричи Рокитновского района и трех из пгт Рокитное.

"Среди них председатель РГА Виктор Минич, председатель районного совета Анатолий Кинчур и главный врач местной ЦРБ Олег Костюк", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что возраст больных варьируется от 20 до 81 года.

Таким образом, в Ривненской области всего выявлено 166 случаев заболевания COVID-19. Восемь человек выздоровели.

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