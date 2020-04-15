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Espreso.tvОбществоВ Кременчуге зафиксировали первую смерть от COVID-19, - мэр

В Кременчуге зафиксировали первую смерть от COVID-19, - мэр

В Кременчуге зафиксирована первая смерть из-за инфицирования коронавирусом

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в Facebook.

По его словам, умер человек 84 лет, который болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился лишь 13 апреля. Был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение ЛИЛ "Кременчугская". ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат.

  • По состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине зафиксировано 3764 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 108 - смертельные, 143 пациента выздоровели.

 

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