В Кременчуге зафиксировали первую смерть от COVID-19, - мэр
15 апреля, 2020, 09:39
В Кременчуге зафиксирована первая смерть из-за инфицирования коронавирусом
Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в Facebook.
По его словам, умер человек 84 лет, который болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился лишь 13 апреля. Был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение ЛИЛ "Кременчугская". ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат.
- По состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине зафиксировано 3764 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 108 - смертельные, 143 пациента выздоровели.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-