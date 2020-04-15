 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксировано 3764 случая коронавируса, 108 - летальные

В Украине зафиксировано 3764 случая коронавируса, 108 - летальные

По состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине зафиксировано 3764 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 108 - смертельные, 143 пациента выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 14 апреля было зафиксировано 392 новых случая.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

Винницкая область - 241 случай;
Волынская область - 100 случаев;
Днепропетровская область - 74 случая;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 130 случаев;
Закарпатская область - 110 случаев;
Запорожская область - 99 случаев;
Ивано-Франковская область - 356 случаев;
Кировоградская область - 192 случая;
г. Киев - 612 случаев;
Киевская область - 230 случаев;
Львовская область - 152 случая;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 14 случаев;
Одесская область - 70 случаев;
Полтавская область - 27 случаев;
Ривненская область - 173 случая;
Сумская область - 77 случаев;
Тернопольская область - 287 случаев;
Харьковская область - 25 случаев;
Херсонская область - 41 случай;
Хмельницкая область - 34 случая;
Черновицкая область - 589 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 г. в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать