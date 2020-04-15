В Украине зафиксировано 3764 случая коронавируса, 108 - летальные

15 апреля, 2020, 09:35

По состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине зафиксировано 3764 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 108 - смертельные, 143 пациента выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 14 апреля было зафиксировано 392 новых случая.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

Винницкая область - 241 случай;

Волынская область - 100 случаев;

Днепропетровская область - 74 случая;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 130 случаев;

Закарпатская область - 110 случаев;

Запорожская область - 99 случаев;

Ивано-Франковская область - 356 случаев;

Кировоградская область - 192 случая;

г. Киев - 612 случаев;

Киевская область - 230 случаев;

Львовская область - 152 случая;

Луганская область - 4 случая;

Николаевская область - 14 случаев;

Одесская область - 70 случаев;

Полтавская область - 27 случаев;

Ривненская область - 173 случая;

Сумская область - 77 случаев;

Тернопольская область - 287 случаев;

Харьковская область - 25 случаев;

Херсонская область - 41 случай;

Хмельницкая область - 34 случая;

Черновицкая область - 589 случаев;

Черкасская область - 105 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 г. в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine