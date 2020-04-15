В Британии более 750 смертей от коронавируса в сутки

15 апреля, 2020, 17:58

В Великобритании за минувшие сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, умер 761 пациент, общее количество смертей достигло 12868

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Показатель суточной смертности в больницах снизился по сравнению с предыдущим днем, когда зарегистрировали 778 смертей.

Больше всего смертей от COVID-19 зафиксировали в больницах Англии, где за последние сутки умер 651 пациент с коронавирусом. Самому младшему пациенту было 20 лет, самому старшему - 101.

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Количество инфицированных возросло на 4605 до 98476 во всей Великобритании.