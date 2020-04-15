В Британии 99-летний ветеран собрал более 5 млн фунтов на борьбу с коронавирусом, шагая кругами в своем дворе

15 апреля, 2020, 14:12

В Великобритании 99-летний ветеран армии Том Мур собрал более 5 млн фунтов для помощи Национальной службе здравоохранения в борьбе с коронавирусом

Для этого он решил 100 раз пройти вокруг собственного дома, сообщает The Guardian .

Британец пообещал до своего дня рождения, которое у него в конце апреля, без посторонней помощи пройти 2,5 километра. Для этого ему нужно 100 раз пройти по своему 25-метровом двору.

Ежедневно, с 8 апреля, Мур проходит около 10 кругов вокруг дома. Он предполагает, что сможет преодолеть 2,5 километра даже раньше, чем к своему дню рождения.

"Я делаю (круги - ред.) В день, так в итоге я достигну 100, а потом я пройдусь еще немного", - сказал Том Мур.

8 апреля мужчина призвал всех, кто его поддерживает, пожертвовать деньги для помощи медикам. Он планировал собрать 1000 фунтов стерлингов (примерно 1,2 тысячи евро). Но на предложение Мура откликнулись 170000 человек со всего мира. Сейчас ему удалось собрать 4,5 миллиона евро.

Деньги потратят на помощь врачам, которые борются с эпидемией коронавируса.

Том Мур служил в армии во время Второй мировой войны. Он служил в Индии и Мьянме.