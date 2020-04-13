В Черновицкой области 24 пациента с COVID-19 - в тяжелом состоянии

13 апреля, 2020, 17:00

В Черновицкой области среди 24 больных, находящихся в реанимации из-за коронавируса, шесть пациентов находятся на искусственной вентиляции легких

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации.

"В реанимации больницы по состоянию на 13 апреля находятся 24 пациента в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких - шесть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в реанимационном отделении областной больницы, к ИВЛ подключены две женщины, у которых подтвердили коронавирус, и в Черновицкой городской больнице №1 из трех пациентов реанимационного отделения, двое на аппаратах ИВЛ. Еще один подключенный к аппарату лежит в Сторожинецкой центральной районной больнице. Кроме того, на кислородной поддержке находится трое в Глибоцкой центральной районной больнице и одна в Новоселицкой центральной районной больнице.

Отмечается, что всего в медицинских учреждениях Черновицкой области находится 201 пациент с коронавирусом.

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