Транш МВФ не дождались, а транш Коломойского уже ушел, - Фурса о решении суда выплатить Суркисам 7 млрд грн

15 апреля, 2020, 21:02

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что 7 млрд грн, которые могли пойти в госбюджет, ПриватБанк выплатит якобы Суркисам, но они пойдут Коломойскому

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV .

"Я бы не говорил, кстати, что это решение суда для меня ожидаемо. Я все же надеялся на здравый смысл, но, как оказалось, это было неуместно с моей стороны", - отметил Фурса.

Инвестиционный банкир отметил, что 7 млрд грн, которые могли пойти в государственный бюджет и быть использованы на оборудование для больниц, пойдут Коломойскому.

"Как это отразится на карманах украинцев? Собственно эти 7 млрд, которые могли бы попасть в государственный бюджет и быть потраченными там по назначению, в тот год, когда у нас огромный дефицит бюджета, в тот год, когда у нас не хватает на оборудования в больницах, мы 7 млрд вместо того, чтобы ПриватБанк вернул из своей прибыли государству, эти деньги должны пойти якобы господам Суркисам. Но так или иначе мы понимаем, что они пойдут господину Коломойскому. Знаете, здесь можно шутить так, что первый транш МВФ мы не дождались, а первый транш Коломойского уже ушел ", - наг лосив Фурса.

Напомним, ПриватБанк хотел выплатить в виде дивидендов 7 млрд грн, которые отсудили Суркисы в госбюджет Украины.

Отметим, что Высокий суд Лондона принял диаметрально противоположное решение по делу ПриватБанка и братьев Суркисов, постановив, что они - связанные с олигархом Игорем Коломойским лица.

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

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