Стало известно имя военного, погибшего во время учений на Донбассе
15 апреля, 2020, 14:19
В зоне ООС погиб военнослужащий 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго старший солдат Игорь Вивчеренко
Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-центре военной части.
"Во время проведения плановых занятий по огневой подготовке погиб оператор группы специального назначения старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович", - говорится в сообщении.
Командование и личный состав полка выразили искренние соболезнования близким и родным погибшего.
- В Донецкой области на полигоне во время проведения плановых стрельб взорвался миномет, в результате чего один военнослужащий погиб , еще восемь получили ранения.
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