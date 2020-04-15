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Espreso.tvОбществоСтало известно имя военного, погибшего во время учений на Донбассе

Стало известно имя военного, погибшего во время учений на Донбассе


фото: 3polk.info
В зоне ООС погиб военнослужащий 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго старший солдат Игорь Вивчеренко

Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-центре военной части.

"Во время проведения плановых занятий по огневой подготовке погиб оператор группы специального назначения старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав полка выразили искренние соболезнования близким и родным погибшего.

  • В Донецкой области на полигоне во время проведения плановых стрельб взорвался миномет, в результате чего один военнослужащий погиб , еще восемь получили ранения.
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