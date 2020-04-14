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Espreso.tvОбществоНа Донбассе во время учений взорвался миномет: один военный погиб, восемь ранены

На Донбассе во время учений взорвался миномет: один военный погиб, восемь ранены

В Донецкой области на полигоне во время проведения плановых стрельб взорвался миномет, в результате чего один военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По данным следствия, 14 апреля 2020 года во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В связи с произошедшим, под руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона следователями территориального управления ГБР начато досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием.

При этом отмечается, что на данный момент пострадавшие госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.

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