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Espreso.tvСпортСельский футбольный клуб вдвое снизил зарплаты футболистам

Сельский футбольный клуб вдвое снизил зарплаты футболистам


фото: fcbalkans.com.ua
Футбольный клуб "Балканы" из села Заря, выступающий в первой лиге Украины, перешел на режим экономии в условиях карантина

Об этом сообщает Footboom.

На время паузы в чемпионате Украины игрокам и тренерскому штабу клуба из села Заря (Одесская область) сокращены заработные платы на 50%.

В турнирной таблице первой лиги Украины "Балканы" занимают 14 место.

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