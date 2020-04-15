Сельский футбольный клуб вдвое снизил зарплаты футболистам
15 апреля, 2020, 20:17
Футбольный клуб "Балканы" из села Заря, выступающий в первой лиге Украины, перешел на режим экономии в условиях карантина
Об этом сообщает Footboom.
На время паузы в чемпионате Украины игрокам и тренерскому штабу клуба из села Заря (Одесская область) сокращены заработные платы на 50%.
В турнирной таблице первой лиги Украины "Балканы" занимают 14 место.
- 8 апреля руководство ровенского "Вереса" приняло решение снизить зарплаты футболистам на 50%.
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