Сельский футбольный клуб вдвое снизил зарплаты футболистам

15 апреля, 2020, 20:17

Футбольный клуб "Балканы" из села Заря, выступающий в первой лиге Украины, перешел на режим экономии в условиях карантина

Об этом сообщает Footboom.

На время паузы в чемпионате Украины игрокам и тренерскому штабу клуба из села Заря (Одесская область) сокращены заработные платы на 50%.

В турнирной таблице первой лиги Украины "Балканы" занимают 14 место.

8 апреля руководство ровенского "Вереса" приняло решение снизить зарплаты футболистам на 50%.