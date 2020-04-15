Россия планирует перебросить в Ливию несколько наемников из Сирии - СМИ

15 апреля, 2020, 16:54

Россия готовится отправить в Ливию около 300-400 сирийских наемников из числа бывших сторонников умеренной сирийской оппозиции, перешедших на сторону режима Асада

Об этом со ссылкой на местные источники сообщает информагентство "Анадолу" .

"Около 300-400 боевиков из южной сирийской провинции Кунейтра согласились на предложение РФ воевать в Ливии за тысячу долларов в месяц. Российская сторона и режим Асада заключили соглашение с бывшим командующим оппозиционной группировки "Лива ан-Нукба" Абу Джафером Мемтене", - говорится в сообщении.

Согласно договору, наемники из Кунейтра вскоре пройдут ускоренную подготовку в российских лагерях в Сирии, после чего их отправят в Ливию.

Провинция Кунейтра граничит с территорией Израиля. Абу Джафер Мемтене ранее возглавлял группировку Фронт "Сувар Сирия", в состав которой входили различные группировки противников Асада. В 2017 году при поддержке Израиля возглавил крупную группировку на юге Сирии.

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В мае 2017 года Турция, Иран и Россия - страны-гаранты Астанинского процесса объявили две сирийские провинции - Кунейтра и Дераа одной из зон деэскалации в Сирии. Но в связи с июня 2018 года режим Асада при поддержке Тегерана и Москвы, начал в регионе наземную наступательную операции и захопивтры из четырех зон деэскалации. После чего противники Асада, которые не желали покидать юг Сирии, сдали тяжелое вооружение и перешли на сторону Дамаска. Те группировки, которые отказались это сделать, были принудительно перемещены на север страны. Процесс перемещения завершился в июле 2018 года, после чего режим Асада установил контроль над всей территорией провинций Кунейтра и Дераа.