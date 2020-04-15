"Барселона", МЮ и "Ливерпуль": футболист "Шахтера" рассказал, где хочет продолжить карьеру

15 апреля, 2020, 18:14

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете мечтает продолжить карьеру в европейском топ-клубе

Об этом сообщает Goal.com.

"Я мечтаю о трех клубы: "Барселону", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Большие клубы с фантастическими тренерами и огромным количеством трофеев. Я мечтаю о самых престижных трофеях, а с этими клубами этого можно достичь. АПЛ - особый турнир, игра происходит на огромных скоростях, а игроки имеют большую свободу ", - рассказал футболист.

Тете перешел в "Шахтер" с "Гремио" в феврале прошлого года, подписав пятилетний контракт с "горняками".

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за вингера составляет 17 млн евро.