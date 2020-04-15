"Барселона", МЮ и "Ливерпуль": футболист "Шахтера" рассказал, где хочет продолжить карьеру
15 апреля, 2020, 18:14
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете мечтает продолжить карьеру в европейском топ-клубе
Об этом сообщает Goal.com.
"Я мечтаю о трех клубы: "Барселону", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Большие клубы с фантастическими тренерами и огромным количеством трофеев. Я мечтаю о самых престижных трофеях, а с этими клубами этого можно достичь. АПЛ - особый турнир, игра происходит на огромных скоростях, а игроки имеют большую свободу ", - рассказал футболист.
Тете перешел в "Шахтер" с "Гремио" в феврале прошлого года, подписав пятилетний контракт с "горняками".
В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за вингера составляет 17 млн евро.
- 1 апреля Тете рассказал о скидках в торговом центре , который принадлежит президенту клуба Ринату Ахметову.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-