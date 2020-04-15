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Espreso.tvОбщество"АТБ" разоблачила депутатов в попытках присвоить социальный проект корпорации

"АТБ" разоблачила депутатов в попытках присвоить социальный проект корпорации

В ряде регионов и населенных пунктов депутаты и политические силы пытаются присвоить себе социальную инициативу корпорации "АТБ" по предоставлению наборов продуктов и товаров повседневного использования

Об этом говорится в официальном заявлении корпорации "АТБ".

"Как выяснилось, в некоторых случаях представители органов местного самоуправления и депутаты разного уровня присваивают себе инициативу корпорации "АТБ", связанную с реализацией социального проекта, сознательно вводя в заблуждение получателей помощи и стремясь таким образом к своему формированию политики на будущее. Корпорация "АТБ" заявляет о недопустимости подобных мошеннических действий со стороны отдельных представителей органов местного самоуправления и депутатского корпуса разного уровня по реализации общенационального благотворительного проекта по обеспечению продуктами питания первой необходимости социально незащищенных слоев населения ", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что корпорация уже выделила 100 млн грн для помощи социально незащищенным слоям населения во всех регионах Украины и реализует этот проект совместно с Министерством социальной политики и его территориальными подразделениями.

В качестве примеров приводятся действия депутата из Бердянска Виктора Цуканова; нардеп из Тернополя Андрей Богданец уверяет, что именно по его инициативе сеть "АТБ" передает социально незащищенным жителям региона бесплатные продуктовые наборы; представители команды Игоря Буткова из Северодонецка выдают зеленые пакеты "АТБ" как помощь от имени своего депутата; политическая сила "Пчела" из Каменского называет проднаборы от "АТБ" собственной адресной помощью местным жителям.

В связи с этими фактами корпорация "АТБ" требует от фигурантов скандала предоставить официальные объяснения по поводу приведенных фактов, а также предупредила, что оставляет за собой право использовать все доступные законные методы для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Вместе с тем, как сообщила компания, до настоящего времени представители государственных служб по оказанию социальной помощи уже передали адресатам 437248 бесплатных наборов продуктов и товаров повседневного спроса от корпорации "АТБ" на сумму более 72500000 грн.

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  • АТБ выделит 572 тыс. продуктовых наборов для социально уязвимых украинцев.

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