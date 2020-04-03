Сеть магазинов АТБ выделит 572 тыс. продуктовых наборов для социально уязвимых украинцев

3 апреля, 2020, 15:15

Корпорация АТБ выделила 100 млн грн для предоставления бесплатных продуктовых наборов с товарами повседневного потребления представителям социально незащищенных слоев населения

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба АТБ.

С 3 по 23 апреля представители социальных служб по всей Украине доставят бесплатные продуктовые наборы с товарами повседневного обихода представителям социально незащищенных слоев населения. Списки получателей уже составило Министерство социальной политики Украины.

"На данный благотворительный проект компания выделила 100 млн грн. С 3 по 23 апреля продуктовые наборы в количестве 572 571 тыс. наборов будут переданы представителями социальных ведомств тем, кто в нынешних условиях нуждается в нашей помощи и поддержке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продуктовые наборы получат представители социально уязвимых слоев населения в 191 населенном пункте в 24 областях Украины.

Напомним, сеть АЗС UPG присоединилась к инициативе МЗ и предоставит топливо для машин скорой помощи во время борьбы с коронавирусом.

С 1 апреля сеть супермаркетов АТБ снизила торговую наценку на продукты первой необходимости на 2-8%.

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