Сеть магазинов АТБ выделит 572 тыс. продуктовых наборов для социально уязвимых украинцев
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба АТБ.
С 3 по 23 апреля представители социальных служб по всей Украине доставят бесплатные продуктовые наборы с товарами повседневного обихода представителям социально незащищенных слоев населения. Списки получателей уже составило Министерство социальной политики Украины.
"На данный благотворительный проект компания выделила 100 млн грн. С 3 по 23 апреля продуктовые наборы в количестве 572 571 тыс. наборов будут переданы представителями социальных ведомств тем, кто в нынешних условиях нуждается в нашей помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продуктовые наборы получат представители социально уязвимых слоев населения в 191 населенном пункте в 24 областях Украины.
- Напомним, сеть АЗС UPG присоединилась к инициативе МЗ и предоставит топливо для машин скорой помощи во время борьбы с коронавирусом.
- С 1 апреля сеть супермаркетов АТБ снизила торговую наценку на продукты первой необходимости на 2-8%.
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