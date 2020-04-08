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Espreso.tvОбществоЭлектронный студенческий билет добавили в "Дию"

Электронный студенческий билет добавили в "Дию"


фото: 24tv
После трех недель тестирования десятью тысячами студентов, электронное приложение "Дия" начало поддерживать функцию электронного студенческого

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Теперь можно не беспокоиться о том, что оставили студенческий дома, ведь электронная версия имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая. Сейчас студенты уже могут загрузить приложение или просто обновить, если он уже есть, и проверить отображается э-студенческий", - написали в министерстве.

Студенческий в приложении выполнять те же функции, что и карточный аналог, а именно: 50% скидки на железной дороге платцкартом скидки в музеях и других учреждениях в сфере культуры, библиотеках и тому подобное.

  • Напомним, в течение первых двух месяцев работы мобильное приложение государственных услуг онлайн "Дия" загрузили уже более 2 млн украинцев

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