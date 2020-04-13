Все пленные Кремля пройдут обязательную обсервацию после обмена, - Денисова

13 апреля, 2020, 18:10

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что заключенные Россией пройдут обязательную обсервацию из-за признаков заболевания COVID-19 в украинцев, незаконно арестованных в "Лефортово"

Об этом уполномоченный Верховной Рады по вопросам человека Людмила Денисова заявила в эфире одного из телеканалов, передает hromadske .

По ее словам, новый этап обмена пленных по принципу "всех на всех" может состояться уже на этой неделе. Все, кто вернется на подконтрольную правительству территорию, пройдут обязательную обсервацию.

"Есть договоренности о взаимном освобождении, это будет еще один этап освобождения "всех на всех". Но чтобы это произошло, я не буду говорить, когда именно и кого мы вернем. Процесс очень тяжелый, но государство и президент собираются вернуть всех граждан Украины, которые находятся на оккупированных территориях и в России ", - подчеркнула Денисова.

Она добавила, что возвращенные из плена будут проходить обсервацию по порядку, утвержденному министерством здравоохранения и главным санитарным врачом.

Она добавила, что некоторые украинцы, которые находятся в российских тюрьмах, в частности в "Лефортово", имеют признаки COVID-19. Однако пока эту информацию проверяют.

"Как только у меня появится точная информация, я сообщу дополнительно", - добавила Денисова.

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