О выходе из карантина можно говорить при уменьшении заболеваемости COVID-19 - Степанов

15 апреля, 2020, 10:28

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что по состоянию на сейчас нецелесообразно говорить о выходе из карантина

Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина .

По словам Степанова, за прошедшие сутки зафиксирован антирекорд по количеству новых заболеваний - подтвердили 392 заражения коронавирусом.

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Может уверенно сказать, что это возможно, только когда мы будем видеть постоянное снижение заболеваемости коронавирусом", - заявил Степанов.