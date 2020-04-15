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Espreso.tvОбществоО выходе из карантина можно говорить при уменьшении заболеваемости COVID-19 - Степанов

О выходе из карантина можно говорить при уменьшении заболеваемости COVID-19 - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что по состоянию на сейчас нецелесообразно говорить о выходе из карантина

Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина .

По словам Степанова, за прошедшие сутки зафиксирован антирекорд по количеству новых заболеваний - подтвердили 392 заражения коронавирусом.

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Может уверенно сказать, что это возможно, только когда мы будем видеть постоянное снижение заболеваемости коронавирусом", - заявил Степанов.

  • В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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