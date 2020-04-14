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Espreso.tvОбществоВ Украине подтвердили 3372 заражения COVID-19, умерли 98 человек, - Минздрав

В Украине подтвердили 3372 заражения COVID-19, умерли 98 человек, - Минздрав

В Украине зафиксированы 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 пациентов умерли, а 119 - выздоровели.

За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 200 случаев;
Волынская область - 80 случаев;
Днепропетровская область - 71 случай;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 112 случаев;
Закарпатская область - 99 случаев;
Запорожская область - 89 случаев;
Ивано-Франковская область - 332 случая;
Кировоградская область - 144 случая;
г. Киев - 551 случай;
Киевская область - 224 случая;
Львовская область - 136 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 5 случаев;
Одесская область - 69 случаев;
Полтавская область - 26 случаев;
Ривненская область - 134 случая;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 280 случаев;
Харьковская область - 14 случаев;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 22 случая;
Черновицкая область - 546 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.

Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщения о подозрении на COVID-19.

 

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