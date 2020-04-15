На Запорожье на праздники закроют въезды в четыре города

15 апреля, 2020, 16:45

В Запорожской области на период Пасхальных праздников усилят карантинные мероприятия в Мелитополе, Запорожье, Энергодаре и Бердянске. Поэтому въезды в эти города будут максимально ограничены

Об этом во время брифинга заявил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок, передает пресс-служба Запорожской ОГА.

Глава Запорожской ОГА отметил, что на праздники закроют на въезд четыре города: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Населенные пункты определены руководством области как карантинные зоны.

"На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы. Все, кто не имеет прописки и захотят въехать в город, не смогут этого сделать ", - заявил Туринок.

Туринок также отметил, что все ограничительные меры - временные.

Напомним, в Ровенской области лабораторно подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом.

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