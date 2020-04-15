На Львовщине у мужчины коронавирус обнаружили с третьей попытки

15 апреля, 2020, 17:30

У 56-летнего мужчины, который скончался во Львовской области, ПЦР-анализы с третьей попытки подтвердили заболевание коронавирусом

Об этом сообщает сайт Львовского горсовета.

"Мужчина находился на лечении в Центре легочного здоровья, умер на прошлой неделе, однако положительный результат ПЦР-анализа получено 13 апреля. Дважды пациенту проводили ПЦР-анализы, результаты были отрицательные. Положительный ПЦР-анализ получен уже после смерти", - говорится в сообщении.

56-летнего мужчину госпитализировали в Центр легочного здоровья 29 марта с двусторонней пневмонией. У пациента были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет. Всего на Львовщине зафиксировали уже 6 летальных случаев от инфицирования коронавирусом, среди них - трое жителей Львова. Напомним, во Львове возле больницы произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

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