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Espreso.tvОбществоВо Львове возле больницы произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина

Во Львове возле больницы произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина

Во Львове возле городской больницы №5 произошел взрыв, в результате которого погиб один мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета в Facebook.

"По оперативным данным, на ул.Котляревского, неподалеку пятой городской больницы (не на территории медицинского учреждения), произошел взрыв. Выявлено изуродованное тело мужчины примерно 40 лет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.

"Смерть констатировали на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Травмы были несовместимы с жизнью. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

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