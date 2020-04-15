Во Львове возле больницы произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина
15 апреля, 2020, 17:11
Во Львове возле городской больницы №5 произошел взрыв, в результате которого погиб один мужчина
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета в Facebook.
"По оперативным данным, на ул.Котляревского, неподалеку пятой городской больницы (не на территории медицинского учреждения), произошел взрыв. Выявлено изуродованное тело мужчины примерно 40 лет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.
"Смерть констатировали на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Травмы были несовместимы с жизнью. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
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