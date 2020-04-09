Сыграл впервые с 2018 года: Хачериди дебютировал за "Динамо" из Бреста

9 апреля, 2020, 10:01

Украинский футболист Евгений Хачериди дебютировал за брестское "Динамо" и сыграл в официальном матче впервые с декабря 2018 года

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Хачериди вышел в стартовом составе "Динамо" с Бреста на первый полуфинальный матч Кубка Беларуси против "Шахтера" из Солигорска, который тренирует украинский тренер Юрий Вернидуб.

"Динамо" победило дома "Шахтер" со счетом 2:0. Украинский футболист Александр Нойок забил один из голов, его соотечественник - Артем Милевский - отдал результативную передачу.

Сейчас Беларусь остается единственной страной в Европе, где не остановили футбольный сезон из-за пандемии коронавируса.