Сыграл впервые с 2018 года: Хачериди дебютировал за "Динамо" из Бреста
9 апреля, 2020, 10:01
Украинский футболист Евгений Хачериди дебютировал за брестское "Динамо" и сыграл в официальном матче впервые с декабря 2018 года
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Хачериди вышел в стартовом составе "Динамо" с Бреста на первый полуфинальный матч Кубка Беларуси против "Шахтера" из Солигорска, который тренирует украинский тренер Юрий Вернидуб.
"Динамо" победило дома "Шахтер" со счетом 2:0. Украинский футболист Александр Нойок забил один из голов, его соотечественник - Артем Милевский - отдал результативную передачу.
Сейчас Беларусь остается единственной страной в Европе, где не остановили футбольный сезон из-за пандемии коронавируса.
- Напомним, 18 марта Евгений Хачериди был признан самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt.
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