"Счет идет на десятки тысяч": в Ухане жители не верят официальной статистике о жертвах коронавируса

2 апреля, 2020, 13:19

В то время как власти китайского города Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса, заявили о прекращении карантина, местные жители не верят данным официальной статистики

Как сообщает Голос Америки , согласно официальным данным, за все время эпидемии в Ухане жертвами коронавируса стали около 2500 человек.

Отмечается, что с начала этой недели семь крупнейших похоронных бюро Уханя ежедневно выдают семьям усопших в среднем 500 урн с прахом. Это дает основания предположить, что коронавирус стал причиной смерти гораздо большего количества людей, чем об этом заявляет официальный Пекин.

Сейчас семь похоронных домов обслуживают Ухань, а также города Ханькоу, Учан и Ханьян, которые входят в агломерацию. Пользователи соцсетей подсчитали ежедневную нагрузка всех семи бюро, в то время как новостной сайт Caixin.com сообщил, что похоронный дом в Ханькоу получил только за один день 5000 урн из крематория - уже вдвое превышает официальное число жертв коронавируса в Ухане.

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Похоронные бюро сообщили семьи умерших, они попытаются завершить кремацию перед традиционным китайским праздником поминовения усопших Цинмин, который отмечается 5 апреля.

Согласно подсчетам, с 23 марта по 5 апреля похоронные бюро выдадут родственникам 42000 урн с прахом усопших.

Еще одна оценка числа жертв основывается на знании того, как функционируют местные крематории, в которых в общей сложности работают 84 печи. Учитывая, что одна кремация занимает примерно один час, городские крематории могут ежедневно выдавать больше 1560 урн с прахом усопших. Согласно этим подсчетам, за последние два с половиной месяца в городе погибли около 46 800 человек.

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Источник, близкий к Провинциальному бюро по гражданским делам, утверждает, что многие люди умерли у себя дома, не попав в официальную статистику. По словам источника, действительное количество смертей в Ухане засекречена, однако власти, судя по всему, знает реальные цифры.

По словам источника, в течение всего лишь одного месяца в Ухане было проведено 28000 кремации.

Житель Ухань Сунь Линьань рассказал о длинных очередях в похоронные бюро, в которые выстроились родственники погибших готовы забрать прах своих близких.

Еще один житель Уханя Чэнь Яохуэй сказал, что городская власть раздает семьям погибших 3000 юаней (около 422 долларов) в качестве "помощи на погребение" - в обмен на их молчание об истинных причинах смерти близкого человека.

Он отметил, что никто в городе не верит официальной статистике о количестве погибших людей.

"Согласно официальным данным, умерли 2500 человек ... Но до начала эпидемии в городских крематориях обычно кремировали около 220 (трупов ред.) в день", - рассказывает Чэнь.

При этом, по его словам, во время эпидемии власть перевела в Ухань сотрудников крематориев по всему Китаю, и те круглосуточно занимаются кремации ".

Местный житель по фамилии Гао говорит, что семь городских крематориев способны кремировать около двух тысяч тел в день, при условии круглосуточной работы.

"Любой, кто посмотрит на эти цифры, поймет ... Любой человек, способный мыслить. И они говорят о 2535 жертв? Семь крематориев могут кремировать больше умерших всего за один день", - отметил он.