Кулеба отреагировал на предложение Ирана о катастрофе МАУ

15 апреля, 2020, 15:18

Украина будет настаивать на установлении виновных в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране и выплате компенсации семьям погибших

Так глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал в Twitter на сообщения СМИ о "меморандуме о взаимопонимании", который Украине якобы предложил подписать Иран.

Министр отметил, что переговоры с Ираном, в том числе по получению и расшифровки "черных ящиков", до сих пор продолжаются.

"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как ... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем для получения "черных ящиков". Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности в соответствии с нормами международного права", - написал Кулеба.

Напомним, сегодня появилась информация, что правительство Ирана направил в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании . Среди прочего, документ обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ.