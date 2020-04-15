Кулеба отреагировал на предложение Ирана о катастрофе МАУ
Так глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал в Twitter на сообщения СМИ о "меморандуме о взаимопонимании", который Украине якобы предложил подписать Иран.
Министр отметил, что переговоры с Ираном, в том числе по получению и расшифровки "черных ящиков", до сих пор продолжаются.
"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как ... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем для получения "черных ящиков". Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности в соответствии с нормами международного права", - написал Кулеба.
Напомним, сегодня появилась информация, что правительство Ирана направил в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании . Среди прочего, документ обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ.
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